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　日本特殊陶業は、２０２１年３月期までの５年間で自動車関連を中心に総額２千億円の設備投資を実施する。過去５年の実績より２５％増やす。インド工場に新棟を建設し、二輪車用酸素センサーの生産に乗り出すほか... ›› 続きを読む

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歯科ノミクスが日本を救う
出版物のページに新刊「歯科ノミクスが日本を救う」を掲載いたしました。 岐阜県各務原市で開業する従業員数８名の中規模歯科医院ながら、インプラント施術では年間800本以上（平成27年）と全国トップクラ...
菜の花の夢
出版物のページに新刊「菜の花の夢」を掲載いたしました。 本書は平成２８年５月２日から６月３０日まで５０回にわたって中部経済新聞最終面に掲載された「マイウェイ」を再構成したものです。 菜種の搾油から...
「中経企業年鑑 2017」好評発売中です
「中経企業年鑑 2017」 A5判 並製本 定価：8,640円（税・送料込み） 「読む」から「活かす」へ。 WEB版で使い途広がる！ 中経企業年鑑は、戦後間もなくの重大な転換期において経済を再建...
マーケティングEYE 第4版
出版物のページに新刊「マーケティングEYE 第4版」を掲載いたしました。 東京経済大学や日本福祉大学などでマーケティング論の教鞭をとる小木紀親教授著の『マーケティングＥＹＥ』の第４弾です。 ２００...
生かされて生きる
出版物のページに新刊「生かされて生きる」を掲載いたしました。 本書は平成２７年７月７日から同年９月４日まで５０回にわたって中部経済新聞最終面に掲載された「マイウェイ」を再構成したものです。 退路を...

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歯科ノミクスが日本を救う
年商５億円を達成するカリスマ歯科医院長が歯科医療を通して描く日本再生のシナリオ。

菜の花の夢
菜種の搾油から始まった家業を原点とし、７０年に至る会社の歴史とともにコーン油製造では国内屈指の技術力と生産量を誇るまでになった足跡を記します。

中経企業年鑑 2017 好評発売中
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