日本特殊陶業は、２０２１年３月期までの５年間で自動車関連を中心に総額２千億円の設備投資を実施する。過去５年の実績より２５％増やす。インド工場に新棟を建設し、二輪車用酸素センサーの生産に乗り出すほか... ›› 続きを読む
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日本特殊陶業 インド、北米で新工場検討 ５年間で２千億円投資
カテゴリー：総合面
更新日：1月 4日 (水)
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